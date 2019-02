Sicap Mbao : Un homme poignardé par ses deux amis

Un jeune homme âgé d’une trentaine d’années a été piégé, entrainé hier nuitamment au parc à viande de Sicap Mbao, puis abattu sauvagement d’un coup de couteau à la cuisse par ses propres amis-voisins d’appartement, lors d’une bataille rangé. L’expédition punitive meurtrière a été rendue possible grâce à la collaboration d’une femme, qui a servi d’appât aux auteurs du drame contre leur défunt vieil ami. Ce dernier a été accusé par ses deux autres amis de vol de portable dans l’appartement qu’ils partagent.

Ils lancent ainsi la chasse à l’home jusqu’au parc viande de Sicap Mbao. Ils le chargent, le prennent à défaut et le rouent de coups de point. Ils sortent un couteau, le poignardent avec violence à la cuisse et l’abandonnent sur les lieux.

Le bonhomme se débat dans tous les sens, se vide de son sang et appelle au secours. Mais, avant l’arrivée des sapeurs-pompiers, il succombe à ses blessures, a appris « Les Echos ».

Les limiers de Sicap Mbao interpellent les deux compagnons et la jeune femme qui a servit d’appât et les placent en garde à vue. Ils sont poursuivis pour meurtre par arme blanche.