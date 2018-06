Sicap Rue 10: Un homme mortellement poignardé

C’est l’émoi et la consternation à la Sicap Rue 10. Un homme vient d’y être mortellement poignardé. La victime, qui se nomme Koffi, neveu du propriétaire du bar chez « Anthiou », a reçu plusieurs coups de poignard.Avant de succomber à ses blessures.

Un certain « Abdou Rue 10 », connu pour des faits d’agression, en serait l’auteur. Et est, pour le moment, activement recherché par les limiers. Les populations se sont aussi mises à sa recherche. La police et les sapeurs-pompiers, qui sont sur les lieux du drame, ont bouclé la zone. Nous vous reviendrons.