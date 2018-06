Sida au Sénégal: 41.000 personnes vivent avec le Vih

Le Sénégal compte 41 000 porteurs du VIH/sida dont 21,157 sont sous traitement. La révélation est faite par le ministre de la Jeunesse Pape Gorgui Ndong, lors de la cérémonie de lancement de la semaine nationale Jeunesses Sida.

Les régions Sud et Sud-Est (Kolda, Kédougou et Ziguinchor) sont les plus touchées. Avec 2,4% pour la région de Kolda, 1% pour Ziguinchor, et 1,7% pour la région de Kédougou», a-t-il dit, dans Les Echos, citant le rapport de l’enquête démographique et sanitaire de 2010 et 2011.

Selon le ministre, 1200 nouvelles infections enregistrées chaque année. Toutefois, il précise toutefois qu’il y a une baisse de 30% de ces nouvelles infections enregistrées depuis 2010. Le taux de prévalence reste à 0,2% chez les jeunes.