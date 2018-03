Sidiki Kaba, nommé Grand Officier de l’Ordre du Mérite du Grand-Duché de Luxembourg

Le ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur (Maese) a été nommé Grand Officier de l’Ordre du Mérite du Grand-Duché de Luxembourg, une distinction rarement décernée et donnée au Palais de Luxembourg le 9 janvier 2018. «Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, sur le rapport de Notre Premier ministre, ministre d’Etat, et après délibération en Conseil, avons trouvé bon et entendu de nommer Grand Officier de l’Ordre du Mérite du Grand-Duché de Luxembourg Son excellence Monsieur Sidiki KABA, Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur du Sénégal», informe un communiqué. Le ministre Sidiki Kaba qui se sent honoré par cette distinction, a remercié vivement le Président de la République du Sénégal Son Excellence Macky Sall. “Il dédie la distinction à toute la famille de la diplomatie sénégalaise et au peuple sénégalais”, ajoute la note.