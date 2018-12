Sidy inhumé à Kaolack: Pourquoi Cheikh Niasse a cédé

Finalement Cheikh Niass s’est plié à la volonté de Léona Niassène favorable à l’inhumaiton de son père à Kaolack. C’est par la parabole empruntée aux Saintes écritures sur la vie et l’oeuvre du Prophète Souleymane, que le fils de Sidy Lamine a justifié son consentement. « Aujourd’hui, on en est arrivé à la même situation que Souleymane (le Prophète) lorsque deux femmes sont venues se disputer la garde d’un bébé auprès de sa cour royale. Chacune d’entre elles réclamait la maternité de l’enfant. Souleymane proposa alors de couper le bébé en deux parties pour en donner une à chacune d’entre les deux femmes. Celle qui avait réellement mis au monde l’enfant abdiqua et proposa à ce que l’on remette, le bébé à l’autre femme », a-t-il déclaré sur le plateau de Walf Tv, comme pour dire à l’autre camp que c’est uniquement par amour pour son père qu’il a accepté de transiger.