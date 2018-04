Sidy Lamine NIASS : « On Ne Doit Pas Laisser Macky SALL Tripatouiller La Constitution » (Vidéo)

La conférence qu’il a animée ce samedi à Kaolack à l’occasion de la Ziarra annuelle de Kouthiey a été le moment choisi par le Président directeur général du groupe Walfadjri pour parler de la révision constitutionnelle que concoctent Macky SALL et ses députés.

Sidy Lamine NIASS n’y va pas par quatre chemins. Selon lui, les Sénégalais ne doivent permettre au président SALL de tailler la Constitution à sa mesure. Revenant sur les événements de 2011 et rappelant le discours qui a été celui de Macky SALL, Sidy Lamine, devant une assistance totalement acquise à sa cause, estime qu’on ne peut refuser quelque chose à Me WADE et l’accepter pour son successeur.

Sidy Lamina NIASS n’a pas clos son discours sans revenir sur le verdict qui condamne Khalifa SALL à cinq ans de prison ferme. Selon lui, même les enfants savent que c’est Macky qui est derrière.

Ce qui le pousse à interpeller ces guides religieux et ces porteurs de voix qui sont inaudibles face aux agissements du gardien de la Constitution.