Sidy répond à Idy: «Lui c’est Ibliss Seck»

Sidy Lamine Niasse n’a pas mis du temps pour répondre à Idrissa Seck qui l’a qualifié de “Mousseylima Niasse(Le menteur : ndlr) ». Le patron du Groupe Walf pense que c’est le plutôt le leader de Rewmi qui est le « menteur » pour avoir remis en cause la direction de l’islam. « Il a présenté des excuses, cela est une bonne chose. En lieu et place d’Idrissa Seck, on devrait plutôt l’appeler « Ibliss Seck » (En référence à Satan) », a-t-il déclaré dans les colonnes de WalQuotidien.

« Le fait qu’il ait choisi de différer sa réponse après le Ramadan, ne fait que confirmer les propos tenus à son endroit. Il a fait preuve d’arrogance lorsqu’il estime que les grands esprits siègent au banquet », a-t-il ajouté. Il ajoute: « je l’attend de pied ferme. »