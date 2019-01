Siège Apr Mermoz : Marième Faye débarque avec sa fille

Marième Faye Sall et sa fille ont surgi dans la salle hier lors de la cérémonie d’installation du directoire de Campagne du chef de l’Etat. Alors que la cérémonie battait son plein, la première dame accompagnée de sa fille, a failli perturber la séance attirant tous les regards sur elles. Loin du présidium, elles se sont installées, debout, à l’entrée de la salle, à côté des journalistes suivant de loin les discours. Après une demi-heure, elles se sont éclipsées. Un bon coup de Com !

