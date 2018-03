Signature de convention entre la Sonatel, la Mairie de Yoff et Proplast

Abdoulaye Diouf SARR a présidé hier, devant sa commune, la signature de la convention entre la Sonatel, la Mairie de Yoff et Proplast industrie. Comme convenu, la cérémonie a commencé aux environs de 17h, en présence du Ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf SARR, de Abdoul Karim Mbengue, Directeur des relations extérieures de la Sonatel, et de Macoumba Diagne, Directeur général du projet Proplast.

A travers la création de ce partenariat, le groupe Sonatel, avec l’appui d’Orange Money, réaffirme son engagement majeur à la population, a dit Abdoul Karim Mbengue. « C’est un plaisir pour le groupe Sonatel de nous retrouver ici, à Yoff, pour formaliser à nouveau un partenariat dans le cadre de la lutte contre l’insalubrité dans notre pays. Comme cela a été rappelé, Sonatel, dans le cadre de sa responsabilité sociétale d’entreprise, avec le Ministère de la Gouvernance locale et de l’Aménagement du territoire, alors dirigé par M. Abdoulaye Diouf SARR, avait noué un partenariat en phase pilote à travers huit communes dans le pays ». Selon M. Mbengue, ce programme appelé « And Defar Sunu Gox » visait l’accompagnement des communes dans leurs luttes contre l’insalubrité, dans la sensibilisation des populations pour maintenir leurs communes propres, et Dieu sait que c’est un très grand chalenge dans notre pays. Ainsi, à travers cette phase pilote, dira-t-il, « nous étions venus ici challenger la commune de Yoff, pas parce que M. Sarr était le ministre de tutelle, mais parce qu’il est Maire de Yoff. Nous lui avions dit que les autres communes étaient très performante dans la phase pilote et, lorsqu’on a eu le bilan de la commune de Yoff, nous avions constaté effectivement qu’elle fait partie des premières. Nous avions beaucoup insisté sur la nécessité de pérenniser ce programme parce que c’est bien de nettoyer, mais c’est plus important de pérenniser et de maintenir les communes et quartier propres tout au long de l’année. C’est la raison pour laquelle, la convention que nous allons signer aujourd’hui avec l’Entreprise Proplast Industrie nous fait particulièrement plaisir et nous tiens à cœur ».

Le Directeur des relations extérieures de soutenir également : « Sonatel est connue comme un opérateur qui vend des téléphones, des cartes, qui installe des réseaux mais, conscients de notre importance dans le pays en tant que opérateur historique, nous avons mis la responsabilité sociétale d’entreprise au cœur de nos priorités ».

M. Mbengue a ajouté par ailleurs que ce projet Proplast est un véritable levier d’amélioration des conditions de vie des populations responsables et engagées. Il est convaincu que leurs forces conjuguées permettront de relever ce challenge de la Charte Zéro Déchet. « Avec Sonatel, nous allons encore plus loin en décidant d’accompagner les projet des Sénégalais, des jeunes, et de pouvoir ainsi les lancer vers une activité professionnelle très porteuse », conclut-il.

ABDOUL KHADR DABO