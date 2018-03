Signature de convention La Sonatel renouvelle son contrat avec la FSBB

La Sonatel et la Fédération sénégalaise de Basket-ball (FSBB) ont procédé, hier, au renouvellement de leur contrat de partenariat pour 2 ans.

Hier, au siège de la Sonatel, s’est déroulé le renouvellement de la signature du partenariat d’accompagnement de la Sonatel à la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB). Selon la Directrice marketing du Grand Public, Madame Aminata Ndiaye Niang, c’est un réel plaisir d’accueillir les Lions du basket et la fédération pour célébrer ensemble une étape-clé du renouvellement du contrat entre Orange et la Fédération sénégalaise de basket. ‘’A travers ce partenariat, nous réitérons notre souhait de contribuer fortement au développement et au rayonnement du basket sénégalais’’, a indiqué Mme Ndiaye. Qui ajoute : ‘’Entre Orange et le Basket sénégalais, c’est un partenariat fécond qui date de 2008. 10 années écoulées, que de chemin parcouru ensemble. Un long chemin qui nous a valu beaucoup de satisfaction avec d’excellents résultats enregistrés par nos vaillants Lions’’.’’ ‘’En 2017, nous avons vécu des émotions fortes avec les Lionnes vice-championnes d’Afrique et nos braves Lions ici présents, médaillés de Bronze lors du dernier Afrobasket’’, s’est-elle réjouie. Avant d’ajouter : ‘’Avec la nouvelle échéance qui se profile, je profite de cette tribune pour vous souhaiter bonne chance pour la phase qualificative au mondial 2019. Nous n’avons nul doute qu’avec l’expertise du Coach ADIDAS, cette équipe saura défendre avec brio et porter haut les couleurs du Sénégal en mettant en exergue les valeurs de «Diome, Foula et Fayda ».’’ Le Président de la fédération sénégalaise de Basket-ball, Me Babacar Ndiaye, s’est félicité, pour sa part, du renouvellement du partenariat entre Orange et la FSBB. ‘’Si nous n’avions pas comme partenaire Orange, qu’est-ce que la FSBB allait devenir ?’’, s’est-il interrogé. Au-delà de l’équipe nationale qui est la vitrine de notre sport, la Sonatel, à travers Orange, a soutenu les compétitions nationales aussi bien en filles qu’en garçons, se réjouit-il. A signaler qu’Orange est partenaire de la FSBB depuis plus de 10 ans et c’est le précédent contrat de sponsoring des saisons de 2016 et 2017, qui vient d’être reconduit pour les saisons 2018 et 2019, avec une revalorisation en prime. Ce renouvellement du soutien du groupe Sonatel au basket est marqué par une augmentation significative de 35% du fonds d’accompagnement.

Abdoul khadr DABO