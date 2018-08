Simon sur la bande Rewmi Fm

Le rappeur Simon est le nouvel animateur de Rap de la radio Rewmi FM. Son émission passe entre 14h-16h. Le rappeur va désormais animé l’émission de rap intitulée » Bene Melo » sur cette fréquence.

Son émission, selon le rappeur, va apporter une nouvelle touche dans l’animation du hip hop. « Bene Melo » va ainsi servir de plateforme à tous les acteurs du mouvement hip-hop.

« Je suis un homme de défi, et quand nous avons parlé avec le président du Groupe Promo Consulting, nous avons tout de suite était séduit par son projet. On s’est dit pourquoi pas?. Alors nous sommes là et on va révolutionner l’émission Rap Galsen », promet le rappeur Simon