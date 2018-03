Simone Veil entrera au Panthéon le 1er juillet 2018

Avec Sophie Berthelot, Marie Curie, Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle, Simone Veil sera donc la cinquième femme seulement à reposer au milieu des « grands hommes ».

Conformément à la promesse d’Emmanuel Macron à la suite de son décès en juin dernier, la rescapée de la déportation, ancienne ministre et présidente du Parlement européen y fera son entrée accompagnée de son mari, Antoine Veil. Ce sera le 1er juillet prochain.

Selon le protocole, les corps des deux époux vont passer la nuit précédente dans la nef du Panthéon, veillés par la Garde républicaine. Ce n’est qu’après qu’ils seront inhumés dans un caveau qui leur sera dédié.

Le Centre des monuments nationaux, en charge de la cérémonie, veut d’ores et déjà une cérémonie « sobre, digne, élégante ». Elle devrait retracer les étapes du parcours de Simone Veil, ses combats et ses engagements en faveur du droit des femmes et pour la mémoire de la déportation.

Une cérémonie qui devrait également laisser une large place à la construction européenne.