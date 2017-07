Simone Veil reposera au Panthéon avec son époux, annonce Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi que Simone Veil allait reposer au Panthéon «avec son mari» et «en accord avec sa famille». Le président de la République a fait cette déclaration à la fin de l’hommage rendu à l’ancienne ministredécédée vendredi.

Celle qui fut la première femme ministre d’Etat et première présidente du Parlement européen va devenir la 80e personnalité à entrer dans ce monument réservé au repos éternel des Françaises et Français illustres. Elle sera la cinquième femme après la prix Nobel Marie Curie, Sophie Berthelot, inhumée en ant qu’«épouse de» au côté de son mari, le chimiste et homme politique Marcellin Berthelot, ainsi que les deux résistantes Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle-Anthonioz, toutes deux entrées en 2015.

De nombreuses personnalités politiques et associations s’étaient mobilisées dès l’annonce du décès pour que le corps de Simon Veil entre au Panthéon. Une pétition avait été envoyée à la présidence et à la secrétaire d’État chargée de l’égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa. Jadis prérogative de l’Assemblée, la panthéonisation est la consécration ultime de la République française et revient aujourd’hui à l’Elysée, sur proposition du Premier ministre et du ministère de la Culture.

Deux conditions sont indispensables : la personnalité honorée doit avoir la nationalité française et l’accord de la famille. Les proches de Simone Veil avaient récemment fait savoir qu’ils souhaitaient que Simone Veil et son époux restent ensemble après leur mort. «Je pense simplement à titre personnel que mes grands-parents (ndlr : Simone et Antoine Veil, décédé en 2013) n’auraient pas été très heureux d’être séparés après 65 ans de vie commune», avait expliqué une petite-fille de Simone Veil. Cette dernière volonté sera donc respectée.

