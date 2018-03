Sit-in de l’opposition : Mamadou Diop Decroix et Oumar Sarr arrêtés

REWMI.COM- « Si l’autorité compétente ne nous donne pas l’autorisation de tenir ce sit-in, la réunion des leaders de l’opposition décidera de ce que nous allons faire ». Ainsi prévenait Madické Niang, Président du Groupe parlementaire Liberté et démocratie. Ce matin du vendredi, l’opposition a tenté de se rendre, comme convenu, à la place Washington pour un sit-in, faisant fi de l’interdiction du préfet de Dakar. Très tôt, un impressionnant dispositif de sécurité est mis en place pour empêcher la manifestation. Du gaz lacrymogène a été utilisé pour disperser la foule qui avait fini d’accéder au Rond Point Sandaga, à la gare routière Lat-Dior et même à la place Sowéto. Mamadou Diop Decroix, Oumar Sarr et plusieurs jeunes de l’opposition sont arrêtés par la police. Me Madické Niang qui tentait de faire une déclaration en est empêché. Au moment ou nous écrivons ces lignes, il s’est réfugié à l’intérieur du ministère des mines si l’on en croit la Rfm. Par ce sit-in, l’opposition voulait dénoncer ce qu’elle appelle la violation du processus électorale. En 2011, un arrêté signé par Me Ousmane Ngom, alors ministre de l’interieur interdisait tout rassemblement au centre-ville.