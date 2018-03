Sit-in devant le ministere de l’interieur aujourd’hui- L’opposition ‘’déchire’’ l’arrêté du Préfet

Madické Niang et Cie ne comptent pas reculer d’un iota. Décidés à en découdre avec le régime de Macky, ils annoncent une matinée de feu dans la capitale.

L’opposition se dit prête à descendre dans la rue. Ce, pour récuser Aly Ngouille Ndiaye dont elle exige son départ au Ministère de l’Intérieur. Si l’on se fie à Madické Niang, l’opposition va bien tenir son sit-in de ce vendredi devant le Ministère de l’Intérieur. Pour le président du groupe parlementaire «Liberté et Démocratie», l’arrêté du préfet ne peut être au-dessus de la Constitution dans laquelle est inscrit le droit des populations à la marche. La Constitution donne aux populations le droit de manifester. « Et la Constitution est au-dessus d’un arrêté. Alors qu’on ne vienne pas nous opposer un arrêté (préfectorale)», a-t-il martelé. Avant d’ajouter : «La mouvance présidentielle doit écouter ceux qui ne sont pas du côté du pouvoir, en ce qui concerne le processus électoral, et apporter ensuite des solutions à nos doléances. Mais le pouvoir ne doit pas se cacher derrière le prétexte de la sécurité publique pour interdire une marche », fulmine-t-il. Non sans prévenir l’autorité : «C’est notre droit le plus absolu, nous allons tenir cette marche comme prévu»

M.BA