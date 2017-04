Siteu phénoménal face à Zoss !

La fête du 4 avril a été belle, hier au stade Demba Diop où de beaux combats ont été offerts aux amateurs. La grande affiche qui opposait Siteu de Lansar à Zoss de Door Dooraat a été l’attraction du jour. Comme lors de ses combats de lutte, le ‘’Phénomène’’ de Lansar a mobilisé. Tout le stade était à son compte. De la loge jusqu’à la découverte. Une ambiance des grands moments de lutte qui a ravi tous les férus qui avaient soif d’une grande journée.

Moins provocateur, Siteu a affiché un autre visage. La confiance en soi et la sérénité étaient ses maîtres mots. De son côté, le frère de Garga Mbossé, en compagnie de ses poulains, était aussi confiant. Même s’il a effectué un ‘’bakk’’ qui a ravi ses supporters, Zoss ne pensait pas une seconde qu’il signerait son quatrième revers successif.

Au coup de sifflet de l’arbitre vers 20h33, les lutteurs s’observent avec de faux balancements de bras. Siteu ouvre les hostilités en lançant un coup. Zoss fait des pas en arrière non sans oublier de répliquer. Une bataille s’ensuit avec de rudes échanges de coups. Déséquilibré, le sociétaire de l’écurie Door Dooraat reçoit un coup droit de son adversaire qui le met K.-O à la 57e seconde. ‘’Siteua respecté toutes les consignes. Il a protégé ses jambes en même temps qu’il lançait des coups. On savait que Zoss allait mettre le pied gauche en avant. C’est un bandit qui ne croyait pas du tout à tout ce qu’il disait. Pendant les entraînements, il a beaucoup travaillé la boxe. Il a beaucoup récupéré contrairement à son dernier combat’’, analyse M. Diop, un membre du staff Siteu. ‘’Nous sommes jeunes… Prêt contre Boy Niang 2 et Tyson2’’, ajoute-il.

C’est un revers de trop pour le Parcellois qui était rentré avec zéro point après ses défaites contre Ama Baldé, Gouy Gui et Tapha Tine lors du tournoi pour la promotion de la TNT. Contrairement à son adversaire, Siteu se refait une nouvelle santé après s’être incliné devant Sa Thiès. Une victoire qui pourrait galvaniser Tidiane Faye qui fait face à Diokel, aujourd’hui au stade Iba Mar Diop.

Tyson 2 bat Garga 2

En combat spécial, Tyson 2 de Tay Shinger a pris le dessus sur Garga 2 de Door Dooraat dans un combat où la force a fait parler d’elle. Soutenu par son mentor qui s’est déplacé au stade, la dernière victime de Elton a dirigé le combat du début à la fin. Dans le corps à corps, malgré les réticences de son protagoniste, Tyson 2 s’est imposé sans peine en le soulevant avant de l’envoyer à terre.

Dans les préliminaires, Feu rouge de Bosco Sowa battu Thiaat de Boy Bambara. Usine Doolé de Sangomar Mbollo a terrassé Kounta Kintei de Rebeuss. Ibou Song de Bada Dione s’est incliné devant Eumeu Bargny de Bargny. Pape Diouf de l’école de lutte Serigne Ndiaye a mordu la poussière devant Siteu Saloum de Adiouma Diouf.

El Hadj Diouf de Balla Gaye a terrassé Zale Ndingler de Baol. Abba Kara de Balla Gaye est battu par Raam Daan de Toubabou Dior. Et enfin, Thiatou Mbousnak de Grand Médine a pris le dessus sur Ama 2 de Nakamou.

Enquête