Sketches de Ramadan : Le Cnra met en garde

Les séries télévisées envahiront les chaînes télé pendant ce mois béni du Ramadan. Des séries souvent à vocation « commerciales en violation du respect des sensibilités culturelles et religieuses », a regretté le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) dans un communiqué. Il invite à plus de responsabilité.

« La tendance, depuis quelques années, est l’exploitation de ce mois béni, à des fins purement commerciales et de divertissement, notamment dans les télévisions, et, tout cela en violation de la réglementation, notamment celle relative, au respect des sensibilités culturelles et religieuses et à la publicité. Le Cnra en appelle à la vigilance de tous les éditeurs de radios et de télévisions et les exhorte à privilégier la conception et la diffusion de contenus conformes au cadre légal et réglementaire ainsi qu’aux cahiers des charges qui régissent l’activité audiovisuelle », a averti la structure dirigée par Babacar Diagne