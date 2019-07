Smoothie Bissap pastèque et ananas

Lga recette du jus de bissap revisitée…

Oui oui, vous avez bien lu. Une recette de smoothie qui inclut du jus de bissap, ce n’est pas habituel. Mais pourquoi pas ?

Une autre façon de boire le jus de bissap est en effet de le mélanger avec d’autres boissons qui se marient bien. L’ananas et le pastèque mixés sont assez liquides finalement, comme le jus de bissap. Donc pourquoi ne pas les mélanger. Les couleurs se marient assez bien et on reste sur des saveurs tropicales sucrées.

Aussi, c’est un mélange délicieux et savoureux qui vous permettra d’avoir votre dose journalière de vitamines.

Une autre façon de consommer le pastèque…

Le pastèque est l’un des fruits les plus appréciés par les sénégalais. Plus connu sous le nom de « xaal » en wolof, c’est un fruit qui inonde les routes de la capitale en période d’été. Certains marchés portent même son nom : c’est le cas du marché « xaal » de la ville Rufisque. Quand c’est la saison des pastèques au Sénégal, il y en a tellement qu’on ne sait plus quoi en faire. Et c’est là que je viens à votre rescousse avec ma recette de jus de bissap revisitée. Un mélange de bissap (pas cher), de pastèque (pas cher du tout quand c’est la saison) et d’ananas. Seul l’ananas peut être relativement cher suivant l’endroit où l’on se trouve. Mais je pense que de toute façon, faire ce smoothie vous reviendra moins cher que si vous deviez acheter des briques de jus au supermarché. Et c’est valable aussi pour ceux qui vivent en Europe ou ailleurs.

En plus c’est assez léger comme boisson, et assez frais. C’est fait maison, donc sain, ce qui veut dire que vous savez ce que vous buvez.

Les secrets pour réussir cette recette

– Une bonne pastèque, bien rouge et naturellement sucrée

– Du bissap bien rouge. De préférence celui de type “vimto”, si vous avez la possibilité de vous en procurer. Il est plus rouge et bien meilleur que le bissap “lambda”.

Bon, maintenant que je vous ai suffisamment vendu ma nouvelle recette de smoothie 🙂allons-y pour le détail de la préparation.

La recette :

Préparation : 30 min

Coût : pas chère

Difficulté : facile à faire

Pour 2 l de smoothie bissap pastèque ananas :

Ingrédients :

40 g de feuilles de bissap rouge (feuilles d’hibiscus)

Du sucre (j’en ai mis 100 g, mais vous pouvez sucrer à votre guise, ou ne pas en mettre du tout)

2 sachets de sucre vanillé

1 cuillère à soupe de fleur d’oranger

Quelques feuilles de menthe

1 ananas ou 1 pot d’ananas en morceaux

1 pastèque de taille moyenne

Pour le dressage :

Une cuillère à soupe de sucre (pour la déco du verre)

Des glaçons

Préparation :

Préparation du jus de bissap :

Mettre de l’eau dans un grand bol. Plonger les feuilles de bissap, frotter légèrement. Laisser reposer un peu afin que les éventuelles impuretés se tassent au fond. Récupérer ensuite les feuilles et réserver dans un autre bol.

Faire chauffer 1L d’eau dans une casserole et ajouter les feuilles de bissap. Laisser bouillir 5 min. L’eau devient de plus en plus rouge. Retirer la casserole du feu, ajouter les feuilles de menthe et laisser refroidir quelques minutes.



Une fois que le jus a refroidi, filtrer à l’aide d’un passoir.



Ajouter le sucre, la fleur d’oranger et le sucre vanille. Mélanger à l’aide d’une cuillère.

Mettre ensuite le jus bissap dans une carafe et réserver au frais.



Préparation de l’ananas :

Peler l’ananas à l’aide d’un couteau. Dénoyauter à l’aide d’un dénoyauteur pour ananas. Ou si vous n’en avez pas, couper l’ananas en 4 suivant la longueur et puis enlever la partie centrale dure (le noyau) à l’aide du couteau. Bien sûr vous vous en débarrasser. Couper ensuite les parties comestibles grossièrement.

Préparation de la pastèque :

Laver la pastèque et couper en deux. Couper des tranches et enlever les pépins. Découper chaque tranche selon un quadrillage. Pour ce faire, à l’aide d’un couteau tracer des lignes verticales et horizontales. Retourner la pastèque au-dessus d’un saladier et faire tomber les cubes de pastèque.





Préparation du smoothie :



Mixer à l’aide d’un blender, les morceaux d’ananas et de pastèques jusqu’à avoir un liquide homogène et lisse. Ajouter le jus de bissap. Mixer à nouveau. Si la quantité est importante, pour la taille de votre blender (ce qui sera probabablement le cas), n’hésitez pas à diviser en deux les ingrédients pour les mixer.





Dressage :

Utiliser deux bouteilles en verre, remplir chaque bouteille de smoothie. Mettre au frais pendant quelques heures (sauf si vous êtes hyper gourmand et que vous avez hâte de déguster, auquel cas on ne vous le reprochera pas 🙂 ).

Au moment de servir, procéder comme suit :

– Dans un petit bol, mettre quelques gouttes de smoothie. Tremper les bords du verre dans le bol. Puis tremper dans un autre bol contenant un peu de sucre. Vous obtenez ainsi le joli effet hyper appétissant que vous voyez sur les photos.

– Remplir le verre de smoothie et pour finir ajouter des glaçons.

N’est-ce pas …délicieux





Bon appétit et à bientôt pour une nouvelle recette.