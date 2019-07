Smoothie bowl multifruits

Smoothie bowl de banane, fraise, melon, clémentine et céréales muesli

Le smoothie bowl, c’est un peu la mode en ce moment. C’est une gourmandise venue des Etats-Unis qui a fini par gagner à peu près tous les coins du monde. On connaissait le smoothie, qui est un mélange de fruits mixés avec éventuellement du lait ou un yaourt.

Pour en revenir au smoothie bowl….

Alors le smoothie bowl c’est pareil que le smoothie (comme le nom l’indique d’ailleurs ), mais c’est servi dans un bol, avec en plus des céréales et des morceaux de fruits. On peut aussi rajouter des copeaux ou des carrés de chocolat, des copeaux de noix de coco, etc.

C’est donc assez complet comme repas. Il est d’usage de le consommer le matin, comme petit déjeuner complet et équilibré. En hiver ce n’est peut être pas l’idéal, mais je pense que pour l’été qui va arriver, ça peut être un bon petit déj.

Je vous donne ici une version assez simple mais délicieuse, que vous pourrez agrémenter avec les ingrédients de votre choix.

Recette :

Durée : 20 minutes de préparation + 30 min au frais

Coût : pas cher

Difficulté : facile

Ingrédients :

Pour 4 personnes :

20 cl de crème fraîche liquide

Fruits : 250 g fraises, 3 bananes, 1/2 melon, 2 clémentines

4 poignées de céréales aux fruits rouges (type muesli…)

1 sachet de sucre vanillé (optionnel)

Préparation :

Commencer par nettoyer les fruits frais avec de l’eau en frottant ; s’assurer de les débarrasser de toute impureté …

Réserver la moitié des fraises et une banane pour le dressage.

Peler et couper les 2 bananes en morceaux. Équeuter la moitié des fraises. Peler les clémentines. Couper un melon en deux. Ensuite retirer les graines à l’aide d’une cuillère. Prendre juste la moitié du melon pour cette recette. La couper en quartiers puis en dés afin de faciliter le mixage.

Mettre tous les morceaux de fruits dans un blender (mixeur). Assurez-vous que l’appareil est bien fermé et commencer le mixage. Après environ 5 minutes, arrêter la machine et vérifier si la texture est homogène et bien lisse. S’il y a encore des morceaux, mixer encore quelques minutes.

Ajouter la crème fraîche. J’ai choisi la marque président mais vous pouvez choisir n’importe laquelle. Ajouter le sucre vanillé pour parfumer. Mais comme j’ai indiqué c’est optionnel. Mixer encore 2 minutes. Réserver au frais pendant 30 min.

Dressage :

Quand on dit Smoothie bowl on pense immédiatement à l’aspect visuel. Un smoothie bowl se déguste d’abord par les yeux. Donc il faut bien prendre soin du dressage.

Commencer par découper la banane restante en rondelles. Équeuter les fraises restantes et les couper en deux suivant la longueur ou en rondelles.

Dans un bol à dessert, verser le smoothie mixé, déposer des morceaux de fruits au-dessus de la façon la plus créative possible. Répartir une poignée de céréales aux fruits rouges au-dessus.

D’une façon générale, laisser libre cours à votre imagination pour le dressage.

Votre smoothie bowl est prêt

Tout juste… succulent !

Bon appétit et à bientôt pour d’autres recettes !