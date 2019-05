Snapchat: Des utilisateurs espionnés par des employés grâce à un outil de modération?

Certains employés de Snapchat auraient utilisé un outil leur permettant d’espionner les utilisateurs du réseau social. Une enquête de Motherboard relayée par Presse Citron montre que des salariés auraient détourné SnapLion, un outil de modération, de sa fonction initiale.

Cet outil interne permet de cibler et récupérer les données de certains utilisateurs, soupçonnés de ne pas respecter les conditions d’utilisation du réseau social. Il peut s’agir de partages de contenus illégaux ou de cyberharcèlement.

Snapchat réagit

En temps normal, SnapLion est utilisé par quelques employés seulement et en toute transparence. Mais selon Motherboard, des collaborateurs indélicats auraient utilisé l’outil sans aucun contrôle pour accéder aux adresses e-mails, numéros de téléphone ou données de géolocalisation de certains utilisateurs. Pire, les snaps privés sauvegardés par ces utilisateurs et les « Memories » ont pu être consultés.

Ces révélations sont un coup dur pour Snapchat, qui repose sur le côté éphémère des contenus partagés sur le réseau social. « Toute intrusion dans les données personnelles des utilisateurs par des personnes non autorisées est une violation des droits et serait sanctionnée », a immédiatement réagi Snap Inc. « Les personnes coupables risquent un licenciement immédiat. »