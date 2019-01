Soham Wardini en phase avec le Ter

La mairesse de Dakar Soham Wardini, très proche de Khalifa Sall adoube le Ter. En plus, elle a tenu remercier publiquement Macky Sall lors de son discours.

« C’est un réel plaisir pour de vous accueillir sur cette place du tirailleur, place mythique où Demba et Dupont côtoient avec harmonie la gare de Dakar…. Je tiens particulièrement à remercier Macky Sall, président de la République, pour m’avoir invitée à prononcer le discours de bienvenue de cette cérémonie d’inauguration du TER. J’y réponds avec plaisir par le sens républicain de cette cérémonie. »

Elle chante le Ter: « Quel bel exemple que le TER qui va sensiblement améliorer la mobilité dans toute l’agglomération dakaroise. En effet, le TER va traverser plusieurs villes et communes et permettra aux populations de Diamniadio, Bargny, Rufisque, Guédiawaye et Pikine de réduire les temps de trajet pour entrer et sortir de Dakar. »

« Outre ce gain de temps pour les voyageurs, le TER aura un impact certain sur la compétitivité de nos entreprises et le rendement des élèves et les travailleurs de ces villes et communes. En tant que collectivités territoriales, nous sommes dans l’Etat. Les collectivités territoriales n’ont ni vocation, ni ambition à se substituer à l’Etat mais dans être le respect des compétences fixées par le Code général des collectivités territoriales. C’est un bout des missions de l’Etat. Et dans les leviers qui prolongent l’action de l’Etat, les collectivités territoriales ont besoin de l’accompagnement et de l’appui de l’Etat pour répondre aux exigences de plus en plus nombreuses et complexes de la gouvernance de proximité. »