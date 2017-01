SOIREE DE GALA DES JEUNES REPORTERS De grandes innovations pour l’édition 2017

La Convention des jeunes reporters du Sénégal (Cjrs) a fait face à la presse, hier, pour les préparatifs du gala, édition 2017, prévu au mois de Mars. Pour cette année, de grandes innovations sont prévues, notamment l’autorisation de la participation de la presse en ligne, ainsi que les stagiaires âgés de moins de 35 ans.

En plus du prix spécial droit de l’enfant encadré par la cellule d’appui à la protection de l’enfant, la presse en ligne est autorisée à participer à ce gala, ainsi que tous les stagiaires âgés de moins de 35ans. En effet, ce concours prime les meilleurs journalistes qui ont eu à faire des reportages ou des enquêtes dans la presse écrite, télévision, radio ou presse en ligne. L’idée est d’encourager à la production, mais surtout à l’usage des différents genres rédactionnels. « Le reportage et l’enquête ne sont plus titillés par les jeunes reporters qui sont emballés dans l’euphorie des rédactions, avec les traditionnels comptes rendus, dû sans doute aux effets des deadline », a expliqué le président de la convention des jeunes reporters. Selon Pape Ndiaye, il ne faut plus que ces genres soient les parents pauvres dans la corporation. Parlant de l’attribution des bourses, le président est revenu sur l’ambition de participer à la formation des jeunes reporters. « Il ne faut plus que les journalistes exercent la profession sans diplômes, c’est pourquoi, la Convention a mis à la disposition de ses membres 167 bourses de formation », a-t-il expliqué, alors qu’avant, les attributions étaient réparties en 97 bourses entières de formation déjà octroyées, et 70 demi-bourses en cours de répartition.

Ainsi, le Président de la Cjrs d’ajouter que ces derniers, ainsi que les confrères des radios communautaires, ont été prioritaires dans les attributions. Un quota de 18 bourses a été mis à la disposition des correspondants régionaux de Louga, Linguère, Tambacounda, Kédougou, Kaolack, Kaffrine, Ziguinchor, Richard-Toll et Mbour.

Un prix spécial droit de l’enfant fait partie des innovations majeures des jeunes reporters. Il est promu par la Cellule d’appui à la protection de l’enfant (Cape), dont la coordonnatrice, conseillère du Président de la République, a pris part à la rencontre. Selon Ramatoulaye Ndao Diouf, ce prix est gage d’un plaidoyer contribuant à l’amélioration des droits des enfants. « L’idée est d’encourager les journalistes à prendre en compte les sujets concertants l’enfance, pour une meilleure protection de cette couche de la société qui est victime du non-respect de plusieurs de ses droits », a-t-elle fait savoir.

Ainsi, pour postuler à ce prix, le candidat est tenu de déposer trois exemplaires de sa production en radio, télévision, presse écrite, presse en ligne. Contrairement aux autres prix instaurés par la convention, où le choix du sujet est libre, l’enquête ou le reportage devra impérativement être axé sur les droits de l’enfant. Et pour la presse quotidienne, les candidats devront déposer 3 copies de leur reportage ou enquête, de 7000 caractères au maximum, et d’au moins 4000 signes. Autre innovation de cette année, la presse en ligne est prise en compte mais, aucune double signature ne sera acceptée. Les stagiaires sont également admis au concours pour leur permettre de saisir leur chance.

Khady Thiam COLY