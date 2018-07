Sommet de l’UA en Mauritanie : Les  Chefs d’Etat en croisade contre la corruption

Les Chefs d’Etat et de gouvernement ont pris part hier, à Nouakchott en Mauritanie, à l’ouverture du 31e sommet de l’Union africaine. Cette rencontre avait pour thème principal la lutte contre la corruption.

Le président en exercice de l’institution, Paul Kagamé, a indiqué que l’Union africaine a appliqué les «règles d’or» et adopté le budget le plus crédible et le plus transparent de son histoire, grâce aux travaux remarquables du Comité des 15 ministres des finances et du Conseil exécutif. C’est lors de la cérémonie d’ouverture du 31ème sommet de l’Union africaine à Nouakchott en Mauritanie. D’après lui, grâce à ce processus, le budget de 2019, présenté à l’Assemblée pour examen, a même été réduit de 12% par rapport à 2018. Dans le même temps, les contributions au Fonds pour la paix n’ont jamais été aussi élevées. Conséquence directe de la confiance croissante dans « nos » finances, l’Union africaine est en mesure de travailler à un partenariat à long terme avec le Conseil de sécurité des Nations Unies pour un financement stable des opérations de maintien de la paix en Afrique.

ZLEC en bonne voie

S’agissant de la zone de libre-échange continentale (ZLEC), M. Kagamé a souligné que plusieurs autres États membres devraient signer la ZLEC lors de ce sommet et six pays l’ont déjà ratifiée. « Nous félicitons ceux qui l’ont fait car l’accord est en bonne voie d’entrer en vigueur. À partir de ce moment, l’Afrique s’engagera nécessairement avec ses partenaires en tant que bloc. Le renouvellement des relations de l’Afrique avec l’Union européenne intervient dans ce contexte », a-t-il expliqué. Pour le président rwandais, la position de l’Union africaine reflète la nécessité de moderniser et d’élargir les termes du partenariat à l’ensemble des problèmes auxquels les deux continents sont confrontés. C’est aussi un bon moment pour approfondir les relations de l’Union africaine avec « nos » frères et sœurs de la « Sixième Région » des Caraïbes. « Nos partenaires sont réceptifs au point de vue de l’Afrique, mais il est essentiel que nous parlions d’une seule voix. Le respect des décisions de l’Union africaine nous rend plus redoutables et protège les pays de la pression et de la manipulation », a souligné le président en exercice. Et d’ajouter : « L’avenir que nous préparons est déjà sur nous. La réforme institutionnelle et financière de notre Union a toujours porté sur la capacité de garantir les intérêts et la dignité de l’Afrique. L’approche du statu quo ne peut pas continuer et, comme nous le constatons, des changements importants commencent à prendre forme ». Pour le Président de la Mauritanie, Mohamed Ould Abdel Aziz, la signature officielle par les dirigeants africains, lors du sommet spécial de Kigali, de l’Accord de libre-échange, pierre angulaire de l’Agenda 2063, représente une étape cruciale sur la voie de l’intégration commerciale et économique au niveau du continent. A l’en croire, cette région offrira de réelles opportunités pour l’emploi des jeunes Africains en encourageant l’industrialisation et la promotion des investissements à travers l’Afrique. « L’adoption du Protocole sur la liberté de circulation des personnes garantira un plus grand flux de personnes dans notre espace africain, ce qui augmentera le niveau d’échanges dans le domaine de l’expertise, de la culture et de la science », a expliqué Mohamed Ould Abdel Aziz. Selon lui, l’Afrique est confrontée à des problèmes de sécurité tels que le terrorisme, l’extrémisme, le trafic de drogue et la multiplicité des foyers de tension. Les défis constituent un véritable obstacle au développement durable, il ne peut y avoir de développement sans sécurité, ce qui nous oblige à développer une approche collective fondée sur la coordination de nos efforts pour relever ces défis. « Pour assurer le succès de cette approche pour éliminer les phénomènes du terrorisme, la violence et l’extrémisme et les points chauds, il faut inclure les dimensions qui traitent les déséquilibres sociaux et économiques qui pourraient pousser certains de nos jeunes au militantisme et à l’écart », a-t-il conclu.

Zachari BADJI