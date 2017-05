SOMMET DE RIYAD Une chance pour Mbayang Diop, selon HSF

Le Sommet islamo-arabo-américain, qui se tient à Riyad, la capitale du royaume d’Arabie saoudite, est encore une autre opportunité pour demander une grâce royale en faveur de Mbayang Diop.

L’organisation internationale de migrants « Horizon sans Frontières » a souligné hier, dans un communiqué, que le sommet de Ryad est encore une autre opportunité pour demander une grâce royale en faveur de Mbayang Diop, condamnée à mort. Horizon sans Frontières se dit être convaincu qu’en marge de cette rencontre internationale, le Président Macky Sall doit profiter de la présence de ses homologues du monde arabe et musulman pour plaider en faveur de la libération de la jeune femme. «Mbayang est dans une situation d’extrême urgence. Sa condamnation à mort avait plongé tout le pays dans une profonde incompréhension et tristesse», dira Hsf, qui «exhorte le Président à diligenter une diplomatie non étatique, spécifique aux questions migratoires et religieuses, pour faire sortir Mbayang du peloton d’exécution». Ce qui est, selon lui, «une mission bien possible vu les relations multiséculaires et multiformes qui lient le Sénégal à l’Arabie Saoudite ». Ce sommet regroupe une cinquantaine de dirigeants arabes et musulmans, en présence des Présidents américain, Donald Trump, et sénégalais, Macky Sall.

M BA