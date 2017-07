Sonatel- Concours général 2017 : 148 distinctions décernées à 137 lauréats

Hier matin, s’est déroulée dans les locaux de la Fondation Sonatel la Cérémonie de Remise des prix aux Lauréats du concours général en présence de la marraine Madame Aminata Sow FALL écrivaine, du représentant du ministre de la Culture M. Omar BA, de la présidente de la Fondation Aminata Fall Sidibé, du Colonel Momar GUEYE président PEN (Poète Essayiste et Nouvelliste), M. Alioune Badara BEYE Président des écrivains, Général Birane DIOP armée de l’air, Général Ibrahima Gabar DIOP, M. Amadou Mactar FALL et du Directeur du Théâtre National SORANO entre autre.

Après délibération, 148 distinctions ont été décernées à 137 lauréats dont 65 filles et 72 garçons. 25 prix ont été attribués aux classes de première, soit 14 premiers prix et 11 deuxièmes prix et 15 pour les terminales dont 8 premiers prix et 7 deuxièmes prix.

Un total de 63 accessits a été attribué aux élèves des classes de première et 45 pour ceux des terminales.

Pour le chef de l’Etat du Sénégal, Macky Sall, les distinctions « confirment l’amélioration des performances notées ces dernières années ».

« Avec 148 distinctions décernées en 2017 contre 126 en 2016, 124 en 2015, 112 en 2014 et seulement 95 en 2013, cette évolution positive témoigne de la nouvelle dynamique que le gouvernement a insufflé à l’enseignement des disciplines scientifiques », s’est-il félicité.

En outre, Madame SIDIBE présidente de la Fondation, à tenue à rappeler les propos Du Président de la République son Excellence Macky SALL que « contrairement aux éditions précédentes, tous les prix et accessits de mathématique en classe de première ont été décernés, de même que tous les prix et accessits en Science physique et Science de la vie et de la terre pour les classes de terminales ».

Cependant, suite à ces propos et d’ailleurs comme chaque année, la Fondation Sonatel à décider de magnifier l’excellence en décernant des lots et du matériel didactique aux Lauréats. Ainsi, honneur à Monsieur le Directeur Général Adjoint de la Sonatel pour procéder à la remise des 2 premiers prix de 500.000FR pour chacun il s’agit du :

Meilleur élève du Concours Général et

Du Meilleur élève des classes de terminal.

Cette grande cérémonie riche en personnalité de toutes branches confondues a pu enregistrer une communication, voir même une cour magistrale de Littérature la marraine Aminata Sow FALL à la place d’une allocution :

La cérémonie de ce jour revêt un caractère particulier ; je commence à remercier ce jour toutes les personnes qui me portent dans leurs cœurs depuis toutes ces années, tous ces mois et tous ces jours. Je vais vous dire que votre présence ici me remplit d’émotions et vraiment je suis ému et c’est très fort pour moi… Je vais commencer par ma famille écrivains citant M. Alioune Badara BEYE président des écrivains du Sénégal, du Colonel Mamadou Gueye ; de mon petit frère Amidou THIAM pour leurs dire merci. Ce n’est pas facile d’être dans un milieu d’écrivain parce qu’ils créent, ils sont libres, ils ne sont pas astreints à des formes de pardons, de compréhensions de l’autre, c’est leurs libertés et ça me fait chaud au cœur quant généralement partout dans le monde au Sénégal par ailleurs et que chaque fois je comblais en même temps très émus de l’amour, de la sympathie et du respect qu’ils me portent merci… Je tiens à remercier la Fondation Sonatel mais avant cela je vais exprimer mes vivent remerciement au président de la République Monsieur Macky SALL, qui a bien voulu faire de moi la marraine de concours général de cette année 2017. C’était une immense surprise quand j’ai su cela. Mais remercier aussi le Ministre de l’Education National avec les acteurs qui ont tous travaillés de manière brillante pour la réussite de cette fête. Parce que maintenant cas mêmes on ne peut pas dire que partout il y a la rigueur, partout la compétence nécessaire car nous connaissions nos défauts, ce n’est pas la rigueur qui caractérise le travail administratif ici au Sénégal et ailleurs en Afrique ; elle est comme les jours de semaine que j’ai eus à partager avec cette brillante formation, cette brillante équipe du ministère de l’éducation national.

Merci Messieurs et Mesdames quelque soit votre position.

Je voudrais maintenant revenir à la Fondation Sonatel commençant par le Directeur général Monsieur Alioune NDIAYE, mais surtout à la présidente de la Fondation pour le bonheur qu’elle me fait sentir Madame Aminata Fall Sidibé sa rigueur, sa droiture, son intransigeance. Son Père Monsieur Chérif FALL passé son temps alors que Mme SIDIBE était toute petite à me dire « Tu sais pourquoi j’aime Aminata… Parce qu’elle ne ment jamais ». Aujourd’hui il repose désormais au royaume des élites et ça je l’ai gardé et toujours dit à AMINATA, ce qui fait que je l’apprécie dans cette posture de rigueur, de travail acharner qui est vrai en elle. La donc je conclus parce qu’on a énormément de choses à dire et je vois dans l’assistance des frères, sœurs et amis avec qui je partage mon rêve. Le rêve c’est rien d’autre l’ART ; l’art en ce qui peut donner la plus noble, de plus durable et de plus Vrai c’est justement de vous voir tous réunis ici.

Madame la marraine Aminata SOW FALL, à clôturer cette belle et riche cérémonie en insistant aux jeunes les signes d’honneur, de vertus, de dignité mais surtout de redoubler d’effort dans les études.

Abdoul KHadr DABO