Sonko et les 300 millions de la Bhs

Entre l’être et le paraître, il y a un énorme trou. Si grand qu’on l’appelle fossé. Entre ce que le leader de Pastef incarne et sa nature réelle, à quoi faudrait-il se fier ?

Pour un non fonctionnaire, prétendre à un financement bancaire de plus de trois cent millions pour s’acheter une maison, la chose parait inconcevable au premier abord. Avec sa modeste pension mensuelle au Fnr, Sonko a-t-il d’autres ressources jusque-là inavouées ? Et au-delà de cette question, comment ce jeune « patriote » lanceur d’alertes sur les « micmacs » dénoncés au Ministère de l’Economie et des Finances peut-il s’abonner à des pratiques d’embourgeoisement chères à nos politiciens connus sous nos tropiques ? Qui trompe-t-il ? Avec son profil qui dégage l’image d’un homme sérieux et pieux -même si certains le taxent de salafistes dangereux- Sonko serait-il comme tous les autres ? Son discours politique appelant à la sobriété, au modèle et à la suffisance contraste d’avec cette forme d’enrichissement. Pour qui connait les procédures bancaires, en obtenir 300 millions amène à des garanties représentant le tiers du montant. C’est-à-dire 100 millions de nos pauvres et rares Cfa. Il se pourrait aussi que cette quête d’argent, sous forme immobilière, ne serait qu’un prétexte pour boucler le budget d’une campagne présidentielle à venir et dont les dépenses sont énormes. Quoi qu’il en soit, il sera difficile pour ces jeunes émergents de la classe politique à accepter de vivre la disette et d’habiter dans des hublots de fortune. Au niveau de la Bhs, son dossier serait à l’étude. Mais des sources affirment que la banque n’est pas prête de débourser une somme pareille pour Sonko. Et les langues commencent à se délier dans les places financières et immobilières. Les informations qui tombent feraient réfléchir plus d’un sur les écarts entre les propos des politiciens et leur vraie nature. Et comme la politique est un jeu, tous les subterfuges sont bons pour accéder au pouvoir. Mais après, tout devient clair. Ou tout au moins, une lumière qui côtoie l’ombre.