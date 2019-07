Sonko aux Lions: “L’échec n’est pas de perdre”

Après la défaite du Sénégal contre l’Algérie (1-0), les Lions ont reçu les encouragements du leader de Pastef, Ousmane Sonko. Sur sa page Facebook, il a renouvelé sa fierté envers Aliou Cissé et sa bande, et leur recommande de “se relever”.

“A nos chers lions, toutes nos félicitations et encouragements pour cette très belle participation. Nous sommes fiers de vous et espérons que que vous l’êtes encore plus de vous-mêmes. L’échec n’est pas de perdre. L’échec c’est de ne pas savoir se relever. Mbarawacc!!!”, a-t-il écrit.