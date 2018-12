Sonko et Barth’ gazés

Ousmane Sonko et Barthélémy Dias ont effectué une descente improvisée en centre-ville dakarois, ce mercredi, en début d’après-midi. Cependant, la foule qui s’était amassée autour de ces leaders de l’opposition sur l’Avenue Lamine Guèye, a été dispersée à coups de grenades lacrymogènes par les forces de l’ordre. Quelques échanges musclés ont eu lieu entre les policiers et ladite foule. Barthélémy Dias et Ousmane Sonko ont été obligés de faire demi-tour pour calmer les échauffourées. C’est en prélude à l’ouverture du procès en cassation de Khalifa Ababacar Sall, dans l’affaire de la caisse d’avance de la mairie de Dakar, ce jeudi 20 décembre, que ces leaders de l’opposition ont organisé cette manifestation. Ce, disent-ils, pour sensibiliser les Sénégalais sur la question.