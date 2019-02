 Sonko liste les 14 maux de Sédhiou

Le Président de la Coalition « Sonko Président » a sillonné, ce vendredi, l’artère principale de Sédhiou avant de sortir de la ville. Un moment de communion avec les populations qui attendaient son discours vu la veille Ousmane Sonko avait suspendu ses activités.

Les régions oubliées par l’Etat votent toujours pour le pouvoir. Sédhiou est la région la plus pauvre du Sénégal avec un taux de 65,7% de taux de pauvreté, constate d’emblée Ousmane Sonko devant une foule de militants. Et pourtant, signale Sonko, Sédhiou est la région la plus riche du Sénégal en terme de ressources naturelles. Et Ousmane Sonko de lister les 14 points qui constituent l’épine dorsale de la localité. La première difficulté touche les villages environnants de Ndiendé et Karantaba, lesquels depuis l’indépendance, sont sans électricité. Le Ensuite, l’avancée de la mer qui engloutie les rizières. Le manque d’emploi des jeunes dans le Pakao constitue aussi un autre problème. En plus de l’insécurité qui sévit dans cette localité, depuis l’indépendance à nos jours, le Pakao n’a jamais bénéficier d’infrastructures routières, souligne Ousmane Sonko. La déforestation et les difficultés des producteurs à écouler leurs produits sont aussi pointées du doigt par Ousmane Sonko. « Une région aussi vaste que Sédhiou n’a pas de gynécologue, ni de cardiologue ni d’orthopédiste », soutient Sonko. «Sur les 39 cases de santé dont dispose la région, seules 25 sont opérationnelles. Le taux de mortalité néonatale est plus élevé dans la région de Sédhiou à cause d’un manque de plateau médical de qualité. Tout est sombre à Sédhiou », déclare Ousmane Sonko qui peint un tableau sombre de la localité. Il promet, s’il est élu, de faire de la Casamance un pôle de développement en passant par des usines d’industrie et de création d’emploi pour les jeunes.