Sonko prêt à répondre à la Dic

Ousmane Sonko a réagi à la sortie du procureur sur l’affaire Petrotim. Le leader du Pastef se dit prêt à se présenter à la Dic, devant les enquêteurs. Sur sa page Facebook, Ousmane Sonko n’a pas loupé Serigne Bassirou Gueye. « J’ai suivi pour une fois, avec beaucoup d’amusement, le procureur de Macky Sall jouer sa partition dans la tentative désespérée de diversion d’un pouvoir rattrapé par ses mensonges d’Etat », écrit-il. Sonko ajoute : « Mais qu’à cela ne tienne, je le prends au mot et me mets à la disposition totale de ses « enquêteurs » pour réitérer et fournir les preuves de mes accusations de trafic d’influence, conflit d’intérêt, faux, prise illicite d’intérêt, fraude fiscale, concussion et trahison contre les personnes mises en cause. Ces griefs sont largement développés dans mon livre publié en 2017.