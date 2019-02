Sonko révèle une confidence de Macky à Aly Ngouille

A son cinquième jour de campagne, Ousmane Sonko a opté pour les visites de proximité. Le leader de Pastef s’est rendu hier à Touba, puis Linguère, avant de revenir à Dahra Djoloff pour son meeting départemental.

Ousmane Sonko n’a pas raté le Ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye qui, selon lui, est inquiet par sa venue à Linguère. Ce qui explique, selon lui, la présence massive de la Gendarmerie pour sécuriser sa caravane. D’après Ousmane Sonko, depuis quelques temps, Macky Sall à travers le ministre Aly Ngouille Ndiaye, veut instrumentaliser la police aussi stratégique et compétente, à des fins politiciennes. « Depuis quand un agent des forces de l’ordre entre en fraction chez quelqu’un pour réclamer des fiches de parrainages », s’interroge le Président de la Coalition Sonko Président. Il est formel : « Aly Ngouille est l’exécutant des sales besognes de Macky Sall. Qui veut voir le vrai visage du régime actuel dans ses œuvres illicites, n’a qu’à regarder Aly Ngouille pour s’en apercevoir », peste-t-il.

« Si on perd, tu vas me devanceras en prison »

« Notre combat, c’est faire la transparence dans la gestion des ressources naturelles de ce pays. Je l’ai dit d’ailleurs dans mon livre « Solution », Aly Ngouille Ndiaye, Ministre de l’Energie d’alors, et Franck Timis et Cie ont bradé les biens de ce pays. C’est pour cette raison que Macky Sall et son Ministre de l’Intérieur ont peur, et c’est la raison pour laquelle il lui a confié l’organisation des élections. » Il ajoute : «Macky Sall sait bien ce qu’il fait car Aly Ngouille sait que si Macky perd ces élections, il va rendre compte devant la justice. Macky lui a confié les élections en lui disant : si on perd, tu vas me devancer en prison. »

Ousmane Sonko invite ainsi les populations de cette localité à prouver au Chef de l’État qu’Aly Ngouille Ndiaye n’a aucune légitimité ici au soir du 24 février.

Elisabeth Diatta (Envoyée spéciale)