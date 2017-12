Le sort de Khalifa Sall et Cie scellé aujourd’hui

Jour fatidique pour Khalifa Sall et Cie dont le sort devrait être scellé aujourd’hui à l’occasion du Bureau politique. En effet, le Secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng a convoqué le bureau politique pour, entre autres, évaluer les élections législatives et le compagnonnage avec Bennoo Bokk Yakaar. Sans doute, Ousmane Tanor Dieng et compagnie vont en profiter pour sceller le sort de Khalifa Sall et compagnie. Ils seront officiellement exclus du Parti socialiste. En tout cas, des propositions vont être faites dans ce sens.