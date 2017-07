La sortie de l’iPhone 8 retardée pour cause de carences techniques

D’après plusieurs sources, Apple serait confronté à plusieurs difficultés pour assurer la fabrication de l’iPhone 8. L’arrivée d’un écran Oled et des problèmes logiciels liés aux technologies de charge rapide et de reconnaissance faciale 3D freinent la mise en production. Des soucis complétés par un positionnement prix a priori très élevé et un marché saturé .Qui attend encore un nouvel iPhone.