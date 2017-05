Sortie de Thiat : Sory Kaba annonce une plainte contre le rappeur

«Je voudrais d’abord dire une fois de plus que, que ce soit l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne… en un mot que ça soit l’Union européenne, ou les Etats Unis, il n’a jamais était question d’un accord à partir duquel des Sénégalais devront être rapatriés moyennant une enveloppe financière reçue par le Gouvernement du Sénégal».

Et de poursuivre : «Par rapport à ces allégations fausses, mensongères et qui portent atteinte à l’image de notre République, je pense qu’il faudrait qu’on marque un coup d’arrêt. Je suis en mission et à mon retour, nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires, pour que l’Agent judiciaire de l’Etat du Sénégal puisse être mis à contribution, pour que lui-même apporter la preuve de ses allégations».

Selon lui, il n’est pas question de continuer à tolérer que «des acteurs aussi fallacieux passent tout leur temps à porter atteinte à d’honnêtes citoyens qui travaillent pour leur Etat ou à porter atteinte à l’Etat du Sénégal alors qu’il doit être la chose pour laquelle nous devons nous battre pour la protéger».

Très en verve contre le «y en a marriste », M. Kaba annonce qu’une plainte sera déposée afin que des personnes n’aillent plus là où elles veulent, porter de fausses déclarations qui n’honorent pas leur pays.

Avec Pressafrik