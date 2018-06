La sortie d’Indiana Jones 5 sera retardée

Indiana Jones5 ne sortira pas dans les salles américaines le 10 juillet 2020, comme il était prévu à l’origine. Comme le rapporte Variety, le tournage était censé débuter en avril 2019 mais des sources proches de membres de la production ont révélé qu’il devra être retardé de plusieurs mois, voire d’un an.

Un des problèmes justifiant ce retard serait que l’équipe créative n’est toujours pas parvenue à finaliser le scénario du film. Selon Collider, Jonathan Kasdan, le fils de Lawrence Kasdan qui avait scénarisé Les Aventuriers de l’Arche Perdue avait rejoint l’équipe de scénaristes pour retravailler l’histoire du film.

Indiana Jones 5 : pas de nouvelle date de sortie

Disney, le studio qui produit le cinquième épisode du célèbre aventurier n’a pas encore retiré le film du calendrier des sorties et n’a pas non plus annoncé de nouvelle date de sortie.

Les sources ont cependant affirmé que Steven Spielberg et Harrison Ford sont toujours très impliqués dans le projet mais il est possible qu’avec ce retard, le réalisateur américain donne la priorité à l’un de ses autres projets, comme le remake de West Side Story ou l’adaptation du roman The Kidnapping of Edgado Mortara, ce qui pourrait retarder davantage la sortie d’Indiana Jones 5.