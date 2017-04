Dans son livre intitulé « Par-cours d’un journaliste autodidacte», l’auteur Pape Ngagne Ndiaye a mentionné son passage à Walfadjri où il animait une émission « Pencoo ». L’auteur a relevé dans son opus l’échec de la tentative de reprise de la dite émission après son départ de Walf, par ses successeurs journalistes. Pape Cheikh Sylla n’a pas tardé à répliquer aux propos de l’auteur qu’il qualifie, sans l’ombre d’une hésitation, de mensonges. Pire encore, ce dernier a traité de « ratés » ceux qui sont passés par oxy jeunes et a irrité certains comme Mohamed Ndiaye de la RFM et le journaliste comédien Malick Sow.

Des polémiques salées sur la sortie du livre de Pape Ngagne Ndiaye « Par-cours d’un journaliste autodidacte» continuent d’alimenter les débats. Rappelant son parcours professionnel, à la page 51 dudit livre, l’auteur mentionne son passage à Walfadjri en qualité de présentateur de l’émission « Pencoo ». Cerise sur le gâteau, il cite directement un journaliste du nom Pape Cheikh Sylla (Sen TV) et révèle dans son opus : « quand j’ai quitté mon travail, Walfadjri a essayé de continuer Pencoo avec Pape Cheikh Sylla mais finalement, cela n’avait pas réussi. « Pencoo » était indissociable de mon style et de mon nom. Puis, avec Sophie Ahodékon cela n’avait pas eu plus de succès avec Pape Cheikh Sylla. Par la suite, « pencoo » avait été raillée de la grille du programme de walf ». Ayant du mal à avaler ces propos qu’il qualifie de mensonges, Papa Cheikh Sylla apporte la réplique « Qu’il me cite ou non, cela ne pose pas problème mais qu’il dise la vérité. On n’a jamais raillé du programme de Walf l’émission «Pencoo»… J’ai animé l’émission au moins 3 ans. Modestie à part, j’ai donné du succès à cette émission et les sénégalais qui suivaient l’émission ne vont pas me contredire ». Il parle de style et de nom ! Mais je ne vois aucune valeur ajoutée que Pape Ngagne Ndiaye a apporté à la presse Sénégalaise». Très énervé, il poursuit qu’il ne fait pas parti de ces journalistes qui cherchent du buzz à tout moment. Et de dire : « A mon avis, ce livre est un procès intenté à Sidy Lamine Niasse et au groupe Walf. Moi, en ce qui me concerne dans cet opus, ce sont les mensonges relatés. C’est méchant c’est gratuit, l’attaque est lâche ». Ce n’est pas tout, dans ses répliques le journaliste, pensant être attaqué par l’auteur, minimise : « l’auteur parle de parcours mais de quel parcours ? Pape Ngagne qu’est ce qu’’il a fait ? S’il parle de Oxy- jeunes (une radio de la banlieue) ce sont les ratés de la banlieue qui passent par la bas ».

Néanmoins, si les propos de Pape Cheikh Sylla ont sonné comme une réplique à l’auteur Pape Ngagne Ndiaye, il n’en demeure pas moins évident qu’ils ont irrité certains journalistes qui ont eu à passer dans ladite radio. Mohammed Ndiaye de la RFM n’y va pas par quatre chemins. « Pape Cheikh Sylla a attaqué tous les journalistes qui sont passés à oxy- jeunes. S’il a des comptes à régler avec l’auteur du livre, ça n’engage qu’eux, mais quant à traiter des journalistes qui ont marqué leurs empreintes dans cette radio de ratés de la banlieue, c’est ignoble ». Peste-t-il

Qu’il n’oublie pas aussi, rappelle Mohamed Ndiaye, qu’il est parti négocier pour que sa femme travaille là-bas, et qu’on n’a jamais entendu que cette radio a formé des homosexuels. « Que les esprits avertis comprennent de quoi je parle ». Le journaliste, comédien Malick Sow alias Lopez de la série (POD et Marie Chou) et employé de la radio Oxy- jeunes de tancer : « lui, il est un raté de la République. L’organe de presse où il travaille, si l’on renvoie les journalistes qui sont passés par la radio oxy-jeunes, fermerait ses portes. Pape Cheikh c’est un complexé. Le seul raté de la banlieue c’est lui parce qu’il n’a rien apporté à la banlieue », fulmine-t-il

Safiyatou Diouf