SORTIES INCENDIAIRES DE FRUSTES Après les investitures, les invectives

Les listes rendues publiques ce vendredi ont été l’occasion, de la part de certains responsables frustrés, de ruer dans les brancards.

Pour la première fois depuis leur compagnonnage, des membres de l’Alliance des forces du progrès (Afp) n’ont pas hésité à déplorer le fait que les positions qu’ils occupent au sein des listes ne sont pas celles auxquelles ils espéraient. Ils disent avoir été sous-estimés par leurs alliés de l’Alliance pour la République (Apr). Et c’est le comité électoral du parti qui est monté au créneau pour vociférer en ces termes : «Après examen de ces listes, le Comité électoral national relève et déplore la rupture de la chaîne de concertation, au moment de la phase finale. Le comité électoral national regrette, avec la plus grande fermeté, le procédé utilisé, lors du dépôt des listes, avec une omerta organisée pour hypothéquer les intérêts d’un allié constant et crédible qui, dès le 10 mars 2014, a décidé, souverainement, de soutenir le Président Macky Sall, si les données restaient en l’état».

Ce ton est nouveau et pourrait inaugurer une nouvelle ère, celle de bras de fer entre alliés.

Même son de cloche au sein des socialistes de Saint-Louis. Ces derniers n’ont pas pu passer sous silence leur profonde amertume. Ils estiment avoir fait l’objet de peu de considération de la part de leurs alliés.

Ceux de Ndiébéne Gandiol sont dans tous leurs états, eux qui n’ont pas hésité à s’en prendre à l’Apr.

A Kolda, ce sont des apéristes qui ne s’estiment pas heureux et qui promettent de rejoindre les rangs de l’opposition.

Au sein de l’opposition, les choses sont loin de s’arranger. Aminata Lô de Wattu senegaal aurait claqué la porte pour position non confortable sur la liste nationale.

Les rewmistes ont du mal à cacher leur amertume quand l’un des députés estampillés le meilleur lors de cette législature, en l’occurrence Thierno Bocoum, n’a même pas été investi.

A ces exemples, s’ajouteront bien d’autres.

Ils sont en effet nombreux ceux sont qui sont déçus et d’autres qui sont insatisfaits. Ils ne tarderont pas ainsi à le faire savoir publiquement.

A ceux-ci s’ajoutent d’autres qui sont en train de ruminer leur colère. Des militants déçus, des alliés minimisés à tel point qu’ils s’interrogent sur les vraies intentions de leurs compagnons.

Nous apprenons ainsi que le Parti socialiste (Ps) avait demandé trente députés et l’Afp, vingt. Ce qui fait un total de cinquante.

L’Apr a été loin d’accéder à leurs demandes.

La source avec qui nous avons pris langue nous a fait savoir que « ces partis ont des ambitions démesurées et qu’aucun d’eux ne peut avoir, présentement, plus de cinq députés ».

Une observation qui en dit long sur les limites du compagnonnage au sein des coalitions.

Si l’Afp et le Ps ont été secoué au point de perdre une bonne partie de leur électorat, c’est bien parce que leurs leaders ont entendu rester fidèles au Président Macky Sall.

Mais, en politique, ce qui compte vraiment, c’est le poids politique. Si celui-ci s’effiloche, bonjour les dégâts. Et la stratégie du parti au pouvoir a été de réussir un maillage respectable du territoire national afin d’avoir une représentativité assez forte pour ne dépendre de personne. Qu’importe les états d’âme des uns et des autres.

Bien sûr, malgré toutes ces frustrations et colère, une coalition comme Benno n’a pas, aux dires d’Abdou Mbow, enregistré de listes parallèles.

Mais, les votes-sanctions sont à craindre. Et Ousseynou Diallo, de la Convergence des cadres républicains, estime qu’il en aura toujours parce que nombre d’hommes politiques ne sont préoccupés que par des prébendes et n’hésiteront pas ainsi à sacrifier leurs « frères » de parti.

Aucune coalition n’est à l’abri. Les frustrés pourraient même être plus nombreux que ceux qui sortent rassurés des investitures où les choix n’ont pas été faits à la base mais au niveau du sommet par des leaders politiques qui ont parfois leurs propres logiques.

Malheureusement, il n’est plus possible de faire machine arrière. Le vin est tiré, il faut le boire.

C’est pourquoi ces législatives n’ont pas encore livré tous leurs lots de surprise.

Assane Samb