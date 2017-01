SOS ! Les  malades du cancer meurent !

Le Sénégal compte près de 15 millions d’habitants. Parmi ceux-ci, certains vivent un drame insoutenable. Le cancer les ronge et les mène sur la voie du chaos ! Malgré le nombre incommensurable de malades, le Sénégal ne dispose que d’une seule, seule et seule Radiothérapie pour le traitement du cancer de tout citoyen qui en est atteint. Du jamais vu !

Cette seule Radiothérapie qui est à l’hôpital Le Dantec, est …en panne depuis longtemps. Et sans cet appareil, aucun traitement ni suivi du cancer n’est possible. Un témoin révèle la situation tragique, le supplice organique et la souffrance incurable que subissent les malades qui rebroussent douloureusement chemin, zigzaguant, claudiquant et gémissant péniblement sans aucune assistance.

La responsabilité de l’Etat est gravement malade. La radiothérapie est un traitement du cancer qui consiste à utiliser des rayons ou radiation pour détruire les cellules cancéreuses en bloquant leur capacité de se multiplier. Avec la panne de la seule Radiothérapie au Sénégal, ceux qui sont atteints d’un cancer bien contrôlable, pas de la vie au trépas, les cellules destructrices de leur maladie n’étant pas détruites, elles se haussent et s’exhaussent, provoquant l’agonie des malades.

Les tissus sains et les organes avoisinant la partie du corps atteinte de cancer, se voient, avec cette panne de la Radiothérapie, infectés par la tumeur insoutenable qui ronge et tue. Depuis longtemps, cette réalité à l’hôpital Le Dantec persiste. Ce n’est pas seulement une question de responsabilité à assumer. Mais c’est simplement un sadisme devant des citoyens sénégalais suppliciés par un mal à traiter par le service sanitaire national.

La situation est gravissime. L’Etat a l’impérieux devoir de réagir avant que n’arrive une hécatombe. Le cancer est une sinistre maladie. Il rend la personne précaire et mourante, surtout dans une situation comme celle qui prévaut à l’hôpital Le Dantec avec un désastre social inouï qui met les malades dans un épilogue de vie dont la grande cause est la panne depuis longtemps de la Radiothérapie, la seule qui existe au Sénégal et qui leur donne des raisons de vivre. Aujourd’hui, ils sont entre la vie et la mort ! L’Etat du Sénégal doit impérativement et immédiatement opérer une opération SOS devant ces citoyens malades du cancer qui meurent !

Domou rewmi