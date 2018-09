Soudan-Sééngal: Aliou Cissé publie sa liste aujourd’hui

Le sélectionneur des Lions va publier, ce matin, la liste des joueurs sélectionnés pour la double confrontation devant opposer le Sénégal au Soudan (aller 13 octobre à Dakar, retour 16 octobre à Khartoum).

C’est dans le cadre des 3e et 4e journées du Groupe A des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2019. Après sa victoire 3-0 devant la Guinée Equatoriale lors de la première journée et un match nul (2-2) contre le Madagascar, le Sénégal (4 points +3) est leader de la poule A. Les Lions sont talonnés par les Barea qui suivent avec 4 points +2.