Souleymane Diawara : ‘’Je regrette de n’avoir jamais disputé le Mondial’’

Souleymane Diawara n’oublie pas l’équipe nationale de football du Sénégal. Dans un entretien accordé au site Le Parisien, il dit suivre les résultats des Lions de la Téranga. L’ancien défenseur des Lions du Sénégal a, d’ailleurs, donné son avis sur la bande à Sadio Mané qui va disputer la Coupe du Monde 2018 en Russie. « La nouvelle génération a du talent. Je ne sais pas s’ils pourront rééditer l’exploit de 2002 (NDLR : élimination en quarts de finale). On ira peut-être voir quelques matchs en Russie avec Mamad », a-t-il laissé entendre. L’ancien défenseur de Bordeaux et Marseille a, par ailleurs, exprimé son regret de n’avoir jamais eu l’opportunité de disputer le Mondial. « C’est le seul regret de ma carrière. D’autant plus qu’on avait l’équipe pour y aller. Mais à chaque fois, il y a eu un petit détail qui a fait qu’on échouait en qualif ».

Georges Emanuel Ndiaye