SOULEYMANE NDENE Le mea culpa du Prince

REWMI.COM- Quand Souleymane Ndéné Ndiaye disait qu’il ne se mettrait jamais derrière le « gosse » Karim qui, à ce temps, était le détenteur vrai du Pouvoir ou plus prosaïquement des pouvoirs du Pouvoir, la Nation sénégalaise a applaudi oubliant même le Ministre d’Etat altier et arrogant, irascible et impulsif. Quand il déclarait récemment qu’il ne rejoindrait jamais Macky Sall et que les transhumants devaient être tués, le Prince de Kahone dérapait et manquait de lucidité. Il oubliait qu’il a gagné Guinguinéo grâce à l’appui de transhumants. Il oubliait que Wade a gagné en 2007 grâce à l’apport des transhumants, particulièrement ceux venus du PS. Il oubliait surtout que c’est Wade dont il fut le dernier Premier ministre est celui qui a amplifié le hideux phénomène de la transhumance. Et il ne s’agit donc pas d’erreur de communication commis comme Souleymane Ndéné Ndiaye le dit, mais d’un manque de retenue, de cohérence et de visions dans un agenda politique.

La situation est donc délicate. Mais la famille, l’amitié et la République lui imposent d’être solidaire avec son ami Macky Sall. Le geste parait banal et naturel, mais c’est dommage qu’il soit très mal accueilli par l’opinion publique. Les Mackysards qui ovationnent ne peuvent faire autrement. Mais il eut fallu que Souleymane Ndéné fasse bien sonner ses étriers et engager un combat politique épique et tenace pour se retrouver dans un modus operandi qui imposerait sa présence au cœur du Pouvoir d’Etat. Aucun discrédit ne s’en suivrait. Aucune huée, ni désaveu populaire, ni attaques contre sa personne ne seraient entendus ni lus. Souleymane Ndéné qui exprimait son dégout pour la transhumance ne devrait donc pas transhumer. Il reconnait avoir commis des erreurs de communication. Mais par nature, la nervosité et la nature impulsive font toujours poser des actes regrettables ou tenir des propos malheureux.