Soumbedioune : La colère des vendeurs de poissons

Les vendeurs de poissons, membres de l’Association « Takou Liguey Guem Sa Bopp », du marché de Soumbédioune, ont fait face à la presse ce weekend pour se prononcer sur leurs problèmes. Il s’agit, entre autres, de questions de financement, de l’attribution des places dans le nouveau quai de pêche et de l’hygiène.

« Nous voulons dire à l’Etat que les fonds attribués aux travailleurs du marché Soumbédioune ne sont jamais arrivés à destination. Ils sont détournés et partagés entre 3 personnes », a déclaré Ameth Diop, président de l’Association « Takou Liguey Guem Sa Bopp ». Il faisait face à la presse pour dénoncer cette situation. Sur ce, il a demandé le soutien du Ministre de la Pêche, surtout pour les femmes qui sont des battantes. Il faut qu’il sache que les financements de 15 millions ne sont pas arrivés entre les mains des destinataires. « Ce qui nous intéresse, c’est notre marché. Nous ne voulons que travailler pour satisfaire les besoins de nos familles. Nous voulons juste des financements. L’Etat doit savoir qu’il a été arnaqué. Personne n’a reçu un rond de ce financement dont on nous dit qu’il vient de l’Etat », a martelé Adja Marième Ndiaye. Abondant dans le même sens, Ibrahima Thioub enfonce le clou. Beaucoup de choses se passent dans ce marché. D’après lui, il y a des gens qui se disent des représentants du marché pour aller réclamer des financements auprès des autorités. Ils ne sont rien d’autres que des « voleurs » et des « arnaqueurs ». « Nous avons assez souffert des actions de ces personnes », a-t-il souligné. Et de poursuivre : « Certainement, il y aura beaucoup de bruits dans les jours à venir à cause de la décision prise pour attribuer des places au niveau du quai de pêche ». Prenant la parole, El Hadji Kébé de déclarer qu’il y a des personnes qui ont été reçues au Palais. Au retour, ils ont dit que le Président Macky Sall leur a offert 15 millions. « Nous ne savons pas où est passé cet argent car nous n’avons pas encore un financement », a-t-il expliqué. Revenant sur les modalités de l’attribution des places au niveau du quai, ce dernier a avancé : « Nous sommes plus de 300 personnes dans ce marché. Le quai de pêche devant accueillir les travailleurs avec ses places de moins de 1 m, ne peut pas nous contenir. Pour les places, ils exigent la carte de mareyeurs ». A l’en croire, le quai de pêche ne peut recevoir que 100 personnes. Donc, il ne peut pas accueillir tout le monde. S’il l’Etat veut les aider, il doit réfectionner le marché pour leur permettre de continuer les activités dans la tranquillité car les places prévues pour les vendeurs de poissons sont limitées. « Nous perdons beaucoup d’argent durant la saison des pluies parce qu’il n’y a pas de protection pour nos produits. Nous voulons aussi avoir un service d’ordre pour sécuriser le marché. L’hygiène également laisse à désirer car le marché fait face à un défaut de nettoyage », a laissé entendre M. Kébé.

Zachari BADJI