Sourcils plumes, manucure vagin, lèvres caviar… Retour sur toutes les tendances beauté les plus WTF de 2017 !

Une vingtaine de tendances beautés toutes plus loufouques et osées les unes que les autres ont vu le jour cette année. Nées et relayées pour la plupart sur Instagram, elles ont mondialement fait le buzz et nous ont toutes émerveillées ou fait sourire. Quand la beauté devient de l’art ou du grand n’importe quoi, retour sur ces beauty buzz de l’année 2017.

Sourcils C’est la catégorie qui comptabilise le plus grand nombre de tendances étranges. Tout a commencé avec les « Feather Brows », traduisez les « sourcils en plumes ». A partir du moment où on s’est rendues compte que les sourcils étaient un terrain de jeu amusant, ce fut le début d’une longue série de transformations d’arcades sourcilières : sourcils tressés, sourcils queue de cheval, sourcils vague, sourcils courronés, sourcils sapin de Noël et même sourcils McDonald ! Manucure On a encore du mal à se remettre des « Vagina Nails » alors on tente de finir l’année avec un joli souvenir en passant aux Constellation Nails ! Lèvres Comme les sourcils, les lèvres ont eu droit à leur version vague : les Wiggly Lips. Mais la tendance était cette année ultra chic : lèvres velours et lèvres caviar ! Cheveux Comme on l’a répété toute l’année, on n’a jamais été autant servi en terme de colorations audacieuses… qui ose le Candy Floss Hair ou les Glitter Roots ? Maquillage La plupart des tendances make-up de 2017 sont impossible à porter au quotidien… Qu’il s’agissent de l’eyeliner néon ou fleuri ou encore du fard à paupières en verre brisé.