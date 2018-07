Les souteneurs et défenseurs de l’Imam Ndao et Cie demandent leur libération

30 ans de travaux forcés, c’est la peine qu’avait requise le maître des poursuites contre l’Imam Alioune Ndao. En attendant le délibéré fixé au 19 juillet prochain, souteneurs et défenseurs de l’Imam ont animé une conférence de presse, hier, à Dakar. C’est pour non seulement dénoncer les conditions difficiles de sa détention, mais aussi, pour demander sa libération ainsi que tous les autres accusés.

A 15 jours du délibéré du procès de terrorisme au Sénégal, les souteneurs de l’Imam Ndao et Cie ont animé une conférence de presse, hier, à Dakar. Ils ont dénoncé les difficiles conditions de détention de l’Imam avant de demander son acquittement par la chambre criminelle spéciale qui, on le rappelle, va rendre sa décision le 19 juillet prochain. Face à la presse, Daroul Arkham, la Ligue des imams, le Rassemblement islamique du Sénégal, Jamatul Ibadou Rahmane, la Dahira des Moustarchidines, Nitou deug, l’Association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal (Aeems), l’ONG Jamra, la Coordination musulmane de Rufisque, la Coordination musulmane de Kaolack et les familles des détenus, ont déploré le fait que l’Imam a été cueilli dans sa chambre en pleine nuit par des hommes encagoulés qui ont mis sa maison sens dessus-dessous à la recherche, en vain, de pièces à conviction (armes, documents écrits, argent…). Depuis lors, disent-ils, Imam Ndao est détenu dans des conditions inhumaines, isolé de sa famille. A les en croire, Imam Ndao se plaint de produits nocifs, des rayons lasers nuisibles pour sa santé et un surchauffage de sa cellule. Ses sorties sont de courte durée, c’est-à-dire 30 mn chaque 24 heures. Il a le droit de visite qu’à 3 personnes par semaine. Poursuivant, les souteneurs de l’Imam indiquent que lorsqu’un acte de terrorisme est commis, il doit y avoir des victimes et des moyens utilisés, ce qui n’existe nullement. « C’est insensé alors de poursuivre Imam Ndao pour acte de terrorisme. Tout ce qu’on peut reprocher à l’imam, c’est de vouloir vivre sa religion de manière authentique. Imam Alioune Ndao est le prototype d’homme de Dieu que beaucoup de Sénégalais cherchent aujourd’hui », ont-ils encore dit.

La preuve, renseignent-ils : « Imam Ndao a suppléé l’État dans sa carence parce qu’il façonne des citoyens modèles imbus de vertu et de patriotisme. Et comme récompense, on l’attrait devant une chambre criminelle pour des accusations aussi fantaisistes les unes que les autres. Et nous avons l’impression qu’on se trompe de procès. Aujourd’hui, l’État du Sénégal est en train de le salir », nous renseigne-il. S’exprimant par la même occasion, le président des oulémas, Imam Dame, compare l’affaire de l’Imam Ndao à celle de Karim Wade et Khalifa Sall. Selon lui, il n’y a aucune preuve dans cette affaire et on est en train de combattre l’Islam. Il sera conforté dans ses propos par le membre du mouvement Nittou Deug, Abdou Karim Gueye, selon qui l’Imam a été arrêté juste parce que le Sénégal a des problèmes. « On ne peut pas être 95% de musulmans et qu’on ne nous respecte pas. Pourtant, il y a d’autres religions comme les protestants qui font leur propagande partout, et nous, on a même le droit de prêcher pour l’Islam. Mieux, dans le code de la famille du Sénégal, il y a 70 articles qui ne sont pas conformes avec nos religions. Par exemple, une fille a le droit de se prostituer. Par contre, si on arrête un homosexuel, ils vont intervenir. Et donc qui va intervenir pour l’Islam ? », s’est interrogé Abdou Karim Gueye qui, a prêché pour la libération de tous les présumés terroristes. Toutefois, Djibril Sabaly, un des disciples de l’Imam Aliou Ndao et membre de sa famille, garde espoir et confie qu’il a confiance en notre justice avant de se glorifier de la stabilité du procès. « La justice est un éducateur. Pour cette affaire, on n’a jamais vu ni montré une personne qui a été formée sur le terrorisme. Il n’y a pas de preuve palpable. Donc, je pense qu’ils seront libérés le 19 juillet prochain », a déclaré Sabaly.

Cheikh Moussa SARR