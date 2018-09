Soutien à Macky : Mansour Sy Djamil désavoue Tivaouane

Le soutien affiché de Tivaouane à Macky Sall pour la prochaine présidentielle divise la famille Sy. Mansour Sy Djamil prend le contrepied du porte-parole du Khalife des Tidianes Pape Malick Sy, selon qui le chef de l’État mérite d’être soutenu pour un second mandat. « Macky Sall ne bénéficie que le soutient d’une infime partie de Tivaouane », a-t-il déclaré dans Sud Quotidien. Ils ont le droit de soutenir le président Sall pour le parrainage. Moi aussi j’ai le droit de dire que je brigue les suffrages des Sénégalais qu’ils me parrainent », a-t-il soutenu. Il rembobine : « Tout Tivaouane n’est pas avec Macky. C’est juste une partie minoritaire de Tivaouane. C’est une scission minoritaire des Moustarchidines et cela n’a point d’impact. Je suis candidat et je dois bénéficier du soutien de Tivaouane. Mais le problème du Sénégal, c’est qu’on élise un président mais on ne choisit pas un président.» D’après le marabout, il est à l’origine de tout ce que Macky Sall a réalisé à Tivaouane. Mais il avertit : « Cette sortie de Pape Malick Sy va créer un malaise jusqu’au prochain gamou.»