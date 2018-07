Soutien à Macky : « Nioko Faloon Niokoy Falaat» est né

Un nouveau mouvement pour soutenir le Président Macky Sall est porté sur les fonts baptismaux. ‘Nioko Faloon Nokoy Faalat’ (Nous l’avons élu et nous allons le réélire) entend participer à la réélection de Macky au premier tour. «Ce mouvement entend œuvrer pour réélire, au premier tour, le Président Macky Sall. « Nous avons toujours été à l’avant-garde du combat pour son accession à la magistrature suprême. Aujourd’hui, on se félicite de son bilan qui est largement positif et nous avons jugé nécessaire de le maintenir encore à la tête de l’Etat du Sénégal », a expliqué un de ses animateur, Abdoulaye Khouma, des Jeunesses Républicaines de Kaolack. Le mouvement ‘Nioko Faloon Niokoy Falaat’ entend mener une vaste opération de sensibilisation et d’information sur les belles actions du pouvoir du Président Macky Sall. « L’heure n’est plus à la parlotte. Nous invitons tout le monde à quitter les bureaux climatisés et à effectuer une descente à la base. Le bilan de notre régime est vraiment défendable car il reste perceptible partout au Sénégal », déclare-t-il.

Georges Emmanuel Ndiaye