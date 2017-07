Soutien scolaire et social : «Social change factory» veut un grand débat sur le baccalauréat

Le Soleil- Une initiative originale à la fois solidaire et sociale de soutien scolaire. Les jeunes membres du Centre de leadership citoyen social (Social change factory) ont sillonné quelques villes du Sénégal (Dakar, Fatick, Kédougou, Salémata, Sédhiou et Ziguinchor) pour apporter un soutien moral et scolaire aux élèves de Terminale, candidats au baccalauréat. Cette initiative, qui est à sa deuxième édition, a mobilisé une centaines d’étudiants volontaires et bénévoles. Elle a réussi à toucher plus de 1.500 candidats au baccalauréat dans les villes cibles de ce programme dénommée « Objectif bac ».

Adjaratou Diop Sow, directrice des opérations de Social change factory, Sobel Ngom, directeur exécutif, et leurs amis ont utilisé des outils technologiques pour y mettre des contenus pédagogiques à mettre à la disposition des élèves. Ces contenus pédagogiques ont été créés avec l’appui d’enseignants. Les membres du Centre de leadership citoyen Social change factory sont partis d’un constat avec l’échec massif des candidats au baccalauréat qui, selon Sobel Ngom, se chiffre à 66 % depuis 2012. Social change factory veut aussi aller plus loin en proposant des sessions d’orientation pour les bacheliers, en vue des études supérieures à mener. Cette structure veut aussi mener une réflexion sur les exclus du système après l’échec au baccalauréat. Dans une enquête menée dans les villes concernées par le programme « Objectif bac », il en ressort que plusieurs candidats malheureux à cet examen deviennent des exclus du système scolaire. Social change factory veut susciter un grand débat sur le baccalauréat et, ensuite, utiliser les données de leur enquête pour porter un plaidoyer un débat public sur la question du bac. Après une première expérience l’année dernière, reconduite cette année-ci, les membres de Social change factory disent constater une petite hausse du taux de réussite dans certaines villes du programme. « Notre appui ne peut pas remplacer les cours dispensés par les enseignants des lycées, mais notre soutien est surtout moral », a expliqué Sobel Ngom. Omar NDIAYE