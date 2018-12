SOUVENIR FEU SOULEYMANE DIOP  09/12/2012 – 09/12/2018.

Six ans que nous quittait notre très cher et regretté époux, père, oncle, grand père et ami,

Mr Souleymane DIOP. En ce jour, anniversaire de ton rappel à Dieu, ton fils Mbagnick DIOP, Président du MEDS, tes enfants et l’ensemble de la famille DIOP, FALL, SANE, NDIAYE unis dans la prière, implorent le repos de ton âme. Vous qui l’avez connu et aimé ayez une pensée pieuse pour lui. Que son âme repose en paix. Qu’Allah le Tout Puissant répande sa miséricorde sur lui et l’accueille dans son Paradis Céleste. Fatiha+11Likhlas.