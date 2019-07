Spaghettis à la bolognaise

Recette de pâtes bolognaise, Spaghettis à la bolognaise ou Sauce bolognaise

Pour 6 personnes

Durée: 1h20

Difficulté: facile

Ingrédients:

6cl d’huile, 2 oignons, 500g de boeuf haché, 140g de tomate concentrée, 3 tomates fraîches, 1 carotte, 1/2 bouquet de persil, 5 petites branches de thym, 3 feuilles de laurier, 1/2 poivron, 2 cuillères à soupe de vinaigre, 2 gousses d’ail, 1 bouillon cube, sel, poivre, piment en poudre, 1 cuillère à café de sucre, 500 g de spaghettis, 10g de beurre, 150g de parmesan râpé (ou emmental, ou le fromage de votre choix).





Préparation:

Mettre la viande dans une casserole. Laisser cuire 3 min environ en l’émiettant avec une fourchette.





Quand l’eau s’est évaporée, rajouter l’huile. Remuer. Ajouter les oignons hachés. Laisser cuire 8 min environ, le temps que la viande blondisse et que les oignons deviennent transparents.



Mettre la tomate concentrée dans un bol. Rajouter ¾ verre d’eau. Bien mélanger.





Ajouter la tomate à la viande hachée en cuisson. Remuer.



Laisser cuire 7 min environ le temps que l’eau s’évapore et que la couleur rouge soit plus foncée.

Rajouter 60 cl d’eau (un peu plus d’un demi litre). Remuer.

Émincer l’ail et les feuilles de persil. Couper la carotte en dés.

Ajouter ces ingrédients dans la casserole.

Ajouter une cuillère à café de poivre, une pincée de sel et de piment, une cuillère à café de sucre, le bouillon cube et le vinaigre. Mélanger. Ajouter le thym (frotter les branches entre les deux mains pour récupérer les feuilles) et les feuilles de laurier.

Couper le poivron en petits rectangles.





Peler les tomates (directement avec un couteau ou après les avoir plongées 20 secondes dans de l’eau bouillante). Découper en petits morceaux.

Ajouter les morceaux de tomate et de poivron.





Bien mélanger. Laisser cuire 30 min à feu moyen. Puis 10 min à feu très doux.

La sauce doit s’épaissir.

Goûter l’assaisonnement et ajuster si besoin (sel, poivre, piment).

Pendant que la sauce bolognaise mijote, faire bouillir 2 L d’eau dans une casserole. Rajouter un filet d’huile et une bonne cuillère à café de sel. Mélanger. Rajouter les spaghettis. Cuire 8 min environ (le temps exact de cuisson est indiqué sur l’emballage).

Égoutter les spaghettis en utilisant un passoire. Rajouter le beurre. Mélanger.

Service :

Service les pâtes sur une assiette, recouvrir de sauce bolognaise.

Rajouter du parmesan, de l’emmental râpé ou un autre fromage pendant que la sauce est encore chaude.

Bon appétit !