les Spice Girls chanteront au mariage du prince Harry !

La liste d’invités commence enfin à ressembler à celle d’un mariage royal ! Le 19 mai prochain, le prince Harry dira « oui » à l’actrice Meghan Markle au cours d’une cérémonie anglicane en la chapelle Saint Georges, au sein du château de Windsor, avant de faire la fête jusqu’au matin avec des amis en or !

Si l’on sait déjà que côté famille, la reine Elizabeth II assistera à cet évènement, tout comme le prince Charles, mais aussi Sarah Ferguson, côté show biz, les mariés seront également servis. Depuis quelques mois, Ed Sheeran a déjà proposé ses services au micro. On a récemment appris qu’Elton John avait interrompu sa dernière tournée historique pour être sûr d’être là.

Mais la vraie bonne nouvelle reste encore celle que vient d’annoncer l’une des Spice Girls, Mel B dans l’émission « The Real », ce 27 février. Scary Spice a assuré que les filles se retrouveraient bientôt sur scène pour le mariage d’un couple très spécial.

Le coup d’envoi

En effet, elles auraient toutes les 5 (Mel C, Emma Bunton, Geri Halliwell et Victoria Beckham) reçu l’invitation du Prince Harry et de Meghan Markle ! Pour rappel, elles ont aussi décidé d’offrir une série de concerts au Royaume-Uni et aux États-Unis à partir de la fin de l’été. Apparemment, Windsor sera le coup d’envoi !